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Barça'ya yeni teknik direktör!
29 Aralık 2016 , 15:32
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- Barcelona
Arda Turan’ın da formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Barcelona aradığı teknik direktörü Portekiz'de buldu. Mevcut çalıştırıcı Luis Enrique'nin sezon sonunda bitecekolan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamasının ardından Katalan kulübü, Portekiz'in Benfica takımının başında olan Rui Vitoria ile söz kesti. 46 yaşındaki teknik direktör, gelecek sezondan itibaren Arda Turan'lı Barça'nın yeni patronu olacak.
Rui Vitoria geçen sezon başına geçtiği Benfica'yı 2015-16 sezonunda Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırdı. Genç çalıştırıcı yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise geride kalan 15 haftada en yakın rakibi Porto'nun 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Portekiz'in köklü ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna çıkarak Juventus'un rakibi olmayı başardı. - AMK
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