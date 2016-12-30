- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Prandelli, Valencia'da da tutunamadı!
30 Aralık 2016 , 19:15
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
Galatasaray'da çalıştığı dönemde sarı-kırmızılılarda büyük çöküşe sebep olan Prandelli, Valencia'da da tutunamadı. İtalyan teknik adam 3 aydır çalıştırdığı kulbünden istifa etti.
İspanya’da Valencia takımının küme düşme potasında bırakan teknik direktör Cesare Prandelli istifa etti. 90 gündür İspanyol kulübünü çalıştıran İtalyan teknik adam, akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı.
İspanya La Liga’da 16. haftanın sonunda Valencia 12 puan ile 17. sırada bulunuyor. Takımı ligin 8. haftasında devralan deneyimli çalıştırıcı, 8 haftalık periyot içinde sadece 1 galibiyet görebildi.
Prandelli Galatasaray’da da kötü gidişinin ardından görevinden alınmıştı. Uzun süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, Valencia ile söz kesmişti.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar