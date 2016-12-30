Galatasaray'da çalıştığı dönemde sarı-kırmızılılarda büyük çöküşe sebep olan Prandelli, Valencia'da da tutunamadı. İtalyan teknik adam 3 aydır çalıştırdığı kulbünden istifa etti.

İspanya’da Valencia takımının küme düşme potasında bırakan teknik direktör Cesare Prandelli istifa etti. 90 gündür İspanyol kulübünü çalıştıran İtalyan teknik adam, akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı.

İspanya La Liga’da 16. haftanın sonunda Valencia 12 puan ile 17. sırada bulunuyor. Takımı ligin 8. haftasında devralan deneyimli çalıştırıcı, 8 haftalık periyot içinde sadece 1 galibiyet görebildi.

Prandelli Galatasaray’da da kötü gidişinin ardından görevinden alınmıştı. Uzun süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, Valencia ile söz kesmişti.