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Yine sinema kapattı!
30 Aralık 2016 , 09:48
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Etiler'deki Kebapçı adlı mekanda yemek yiyen ekip, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Mekandan arka arkaya çıkan ekip, daha sonra Murat Boz'un yeni filmi 'Dönerse Senindir' filmini izlemek için Zorlu'ya gitti.
Arda Turan sinema kapattı
Ekip, kapattıkları VIP salonda filmi izledi. Arda Turan, daha sonra Instagram hesabından 'Murat Boz time; 'Dönerse Senindir'. Salonu ben kapatmadım :)' diye ilginç bir paylaşım yaptı.
LÜKS OTO GALERİSİ GİBİ
Mekana aynı marka araçlarla giden dört arkadaş, kapı önünü adeta galeriye çevirdi. Arda Turan, Murat Boz, Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz, 850 bin TL'lik Audi RS6 marka araçları ile şov yaptı. (Sabah)
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