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Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajı..
01 Ocak 2017 , 17:48
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Dünyanın en başarılı kulüplerinden biri olan FC Barcelona, resmi Twitter hesabından İstanbul'daki terör olayına tepki gösterirken Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
İşte o paylaşım;
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