Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İspanya Ligi

Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajı..

Tarih01 Ocak 2017 , 17:48

Yorum
Barcelona'dan Türkiye'ye destek mesajı..

Dünyanın en başarılı kulüplerinden biri olan FC Barcelona, resmi Twitter hesabından İstanbul'daki terör olayına tepki gösterirken Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım;

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri

ba