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Barcelonalı futbolculardan çocuklara yeni yıl hediyesi
03 Ocak 2017 , 18:26
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Milli futbolcu Arda Turan ve Barcelona'daki takım arkadaşları, hastaneleri ziyaret ederek, çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.
Barcelona Kulübünün organize ettiği etkinlikte, gruplar halinde farklı hastanelere giden futbolcular, burada tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano ile Sant Pau Hastanesi'ne giden Arda Turan, burada tedavi gören 16 çocuğu ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren, birlikte fotoğraf çektiren Mascherano ve Arda, onlarla sohbet ederek, moral vermeye çalıştı. Barcelonalı futbolcular, ayrıca yoğun bakımda bulunan birkaç çocuğu da ziyaret etti.
Bu arada Barcelonalı futbolculardan Lionel Messi ve Luis Suarez'in Nens Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret de basının büyük ilgisini çekti.
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