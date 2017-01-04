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Lenglet'nin yeni adresi Sevilla

Tarih04 Ocak 2017 , 18:59

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Lenglet'nin yeni adresi Sevilla

Jorge Sampaoli yönetiminde La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Sevilla, devre arasındaki ilk transferini Fransa'dan yaptı.

Bu sezon Ligue 1 ekiplerinden Nancy'de gösterdiği performansla göz dolduran Clement Lenglet'nin yeni adresi Sevilla oldu.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada; kulübün alt yapısından yetişen ve 86 kez Nancy forması giyen 21 yaşındaki stoperin transferi konusunda Sevilla ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sevilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Lenglet için Nancy 5 milyon euro bonservis bedeli aldı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Nancy'de ikinci kaptanlığa kadar yükselen ve savunmada performansıyla Ligue 1'in gelecekteki yıldızları arasında gösterilmeye başlanan Lenglet bu sezon 20 maçta forma giydi.

(Eurosport)

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