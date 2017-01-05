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Osasuna'da yeni dönem!
05 Ocak 2017 , 15:53
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Osasuna, Joaquin Caparros'tan boşalan teknik direktörlük görevine Sırp Petar Vasiljevic'i getirdi.
Osasuna Kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam Vasiljevic ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Geçmiş yıllarda Osasuna forması da giyen Vasiljevic, 2008-2010 yıllarında genç takımda antrenörlük yapmıştı.
Sezona Enrique Martin Monreal ile başlayan ve 12. haftada Caparros'u takımın başına getiren Osasuna, 16 maç sonunda sadece bir galibiyet elde edebildiği La Liga'da 7 puanla son sırada bulunuyor.
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