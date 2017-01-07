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Atletico zorlandı ama kazandı!
07 Ocak 2017 , 19:59
Eibar 0-2 Atletico Madrid
54' [0-1]Saul
74' [0-2]Griezmann
AJANSSPOR- La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Eibar'ın konuğu oldu.
Maç boyu kalesinde tehlikeli pozisyonlar gören Atletico, Saul ve Griezmann'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.
Atletico puanını 31 yaparken Eibar 23 puanda kaldı.
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