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Atletico zorlandı ama kazandı!

Tarih07 Ocak 2017 , 19:59

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Atletico zorlandı ama kazandı!

Eibar 0-2 Atletico Madrid
54' [0-1]Saul
74' [0-2]Griezmann

AJANSSPOR- La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Eibar'ın konuğu oldu. 

Maç boyu kalesinde tehlikeli pozisyonlar gören Atletico, Saul ve Griezmann'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. 

Atletico puanını 31 yaparken Eibar 23 puanda kaldı.   

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