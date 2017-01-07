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Real, Barça'nın rekorunu yakaladı!
07 Ocak 2017 , 16:51
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Real Madrid 5-0 Granada
12' [1-0]Isco
20' [2-0]Benzema
27' [3-0]Ronaldo
31' [4-0]Isco
58' [5-0]Casemiro
AJANSSPOR- La Liga'da ikinci yarı cuma günü yapılan Espanyol - Deportivo maçıyla başlamıştı. Real Madrid de bugün sondan iknici sıradaki Granada'yı ağırladı.
Sonuca ilk yarıda giden Real Madrid'de goller Isco (2), Benzema, Ronaldo ve Casemiro'dan geldi.
Real Madrid böylece tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak Barcelona'nın rekorunu egale etti.
Puanını 40 yapan Real zirvedeki yerini korudu. 19. Granada ise 9 puanda kaldı.
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