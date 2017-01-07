Real, Barça'nın rekorunu yakaladı!

Real Madrid 5-0 Granada

12' [1-0]Isco

20' [2-0]Benzema

27' [3-0]Ronaldo

31' [4-0]Isco

58' [5-0]Casemiro

AJANSSPOR- La Liga'da ikinci yarı cuma günü yapılan Espanyol - Deportivo maçıyla başlamıştı. Real Madrid de bugün sondan iknici sıradaki Granada'yı ağırladı.

Sonuca ilk yarıda giden Real Madrid'de goller Isco (2), Benzema, Ronaldo ve Casemiro'dan geldi.

Real Madrid böylece tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak Barcelona'nın rekorunu egale etti.

Puanını 40 yapan Real zirvedeki yerini korudu. 19. Granada ise 9 puanda kaldı.