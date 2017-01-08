Dele Alli yarışına Barcelona da katıldı

Tottenham'ın müthiş oyuncusu Dele Alli, Avrupa'nın devlerinin ilgisini cezbetmeyi sürdürüyor.

Barcelona, Tottenham'ın yetenekli oyuncusu Dele Alli'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Premier Lig devine transfer olmasından bu yana gösterdiği performansla herkesi etilemeyi başaran 20 yaşındaki oyuncu için Real Madrid bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Real'in en büyük rakibi Barça işleri kızıştırıyor.

Daily Mirror'ın haberine göre, Alli'nin performansından çok etkilenen Barcelona, Tottenham'ı yoklamaya başladı.

Tottenham'ın bu transfer için en az 70 milyon pound talep etmesi bekleniyor.

(Goal)