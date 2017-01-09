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Barça'ya Villarreal çelmesi!
09 Ocak 2017 , 00:35
Villarreal 1 - 1 Barcelona
50' 1 - 0 Nicola Sansone
90' 1 - 1 Lionel Messi
AJANSSPOR - La Liga'da lider Real Madrid'i takip eden Barcelona, 17. hafta mücadelesinde Villarreal deplasmanına konuk oldu.
Milli futbolcumuz Arda Turan'ın yedekler arasında yer aldığı, Rakitic'in kadroya alınmadığı mücadelenin ilk yarısında fazla etkili olamayan Barcelona, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
50. dakikada gelişen ani atakta topu ağlara yollayan Nicola Sansone, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Digne'nin yerine Arda oyuna dahil olurken, 90. dakikada serbest vuruştan harika bir gole imza atan Arjantinli yıldız Messi, takımını ipten aldı. .
17 maç sonunda puanını 35 yapan Barça, 16 maçta 40 puan toplayan Real Madrid'in 5 puan gerisinde kaldı ve 3. sıraya düştü. Villareal ise 30 puanla 5. sırada yer aldı.
Öte yandan Villarrealli Costa, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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