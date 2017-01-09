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Barcelona'da Neymar'ın gol sıkıntısı gündeme oturdu. Neymar hala iyi futbol oynayıp, defans oyuncularına zor anlar yaşatmaya devam etse de uzun süredir topu, filelerle buluşturamıyor. Hücum oyuncularının, uzun zaman gol atamadıklarında üzerlerinde her hafta daha da artan bir baskı oluştuğu bilinir.

Barcelona'nın dün deplasmanda oynadığı Villarreal maçı ile birlikte Neymar'ın gol orucu 11 maça çıktı. Brezilya milli takımı kaptanı Barcelona ile son golünü, 19 Ekim 2016 tarihinde Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'e karşı kaydetmişti. La Liga'da ise son golünü 2 Ekim'de Celta Vigo'a karşı atmıştı.

991 dakikadır gol sevinci yaşayamayan Barcelona'nın yıldız 11 numarası, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibinde 161 maçta forma giydi ve 91 kez ağları sarsıp, 67 asiste imza attı.