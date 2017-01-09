Pique'den maç sonu olay sözler!

AJANSSPOR- Villarreal ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona'da Gerard Pique'nin maç sonu İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas'a hareket olay oldu.

İki net penaltılarının verilmediğini düşünen 29 yaşındaki savunmacı soyunma odasına doğru giderken maçı tribünden izleyen Tebas'ı işaret ederek, "Gördün mü? Evet, sen sen. Olanları gördün mü?" dedi.

Maçtan sonra da açıklamalarda bulunan Pique, şunları söyledi: "İki net elle oynama vardı. Evet, Mascherano'nun pozisyonunda da el vardı, ama istemsizdi. Maç sonu dediklerimin arkasındayım. Beni her hafta haklı çıkarıyorlar. Ne derlerse desinler bugün bu sahada yaşananlar oldukça açık. Onlardan daha iyi oynadık. Galibiyeti hak ettik. Denemeye devam edeceğiz. Lig kaybedilmiş değil, geri döndüreceğimize inanıyorum."