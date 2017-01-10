Messi - Ronaldo rekabetinde son perde!

FIFA tarafından seçilen yılın 11'inde yer alan 9 oyuncunun İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona'da forma giymesi, dikkati çekti.

FIFA tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde dün düzenlenen 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala törenine, İspanyol takımlarında forma giyen oyuncular damgasını vurdu.

"Yılın En İyi Erkek Futbolcusu" ödülü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verilirken, yılın 11'ine ise 5 Real Madridli, 4 Barcelonalı futbolcu seçildi.

Yılın 11'ine Real Madrid'den Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos ve Ronaldo, Barcelona'dan ise Gerard Pique, Andres Iniesta, Lionel Messi ve Luis Suarez seçilirken, uzun yıllar Barcelona forması giymesinin ardından sezon başında İtalya'nın Juventus takımına geçen Dani Alves ile Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen tecrübeli kaleci Manuel Neuer de listede kendisine yer buldu.

Messi - Ronaldo rekabeti bu alanda da sürüyor

FIFA'nın 2005 yılından bu yana seçtiği en iyi 11 futbolcu arasına en çok adını yazdıranlar, aynı başarıyı 2007'den bu yana aralıksız tekrarlayan Messi ile Ronaldo oldu.

İki farklı bölgede en iyi oyuncu seçilen tek futbolcu konumundaki Ronaldo, Manchester United'da oynadığı 2007 yılında en iyi orta saha oyuncuları arasında ilk 11'e girerken, sonraki yıllarda ise en iyi forvetler arasında listede yer aldı.

En iyi 11'e orta saha bölgesinden en çok seçilen futbolcu ise Iniesta oldu. Barcelona formasıyla 600'ün üzerinde maça çıkan Iniesta, 2009'dan bu yana 8 kez üst üste en iyi 11'e girdi.

Yedi kez seçilen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Ramos ise defans bölgesinde en iyi 11'in vazgeçilemeyen ismi oldu.

Bayern Münihli Manuel Neuer bu sezon 4'üncü kez listeye girerken, en çok ilk 11'e adını yazdıran file bekçisi Iker Casillas'a (5) bir adım daha yaklaştı.

En iyi 11'e, 6'ncı kez adını yazdıran Juventus'un 33 yaşındaki oyuncusu Dani Alves ise listede yer alan en yaşlı futbolcu olarak öne çıktı.