- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Messi'nin heykelini yıktılar!
10 Ocak 2017 , 09:35
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
Ronaldo'nun Messi'yi geçip dünyada yılın oyuncusu seçilmesinin ardından Arjantin'den tatsız bir haber geldi.
Milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra birçok kesimin karardan vazgeçirmek istediği Messi için Arjantin devleti, Buenos Aires'te yıldız futbolcunun heykelini dikmişti.
Yürüyüş yolundaki Messi heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılırken Buenos Aires yönetiminden ise olayla ilgili bir açıklama geldi. Olayın faillerinin bulunması için çalıştıklarını belirten yöneticiler, yaşanan bu durumu barbarlık olarak nitelendirdi. Öte yandan Buenos Aires yöneticileri, Messi'nin heykelinin onarılacağını da belirtti.
Yürüyüş yolunda Messi'nin dışında diğer ünlü Arjantinli sporcuların heykelleri de bulunuyor. çim hokeyi yıldızı Luciana Aymar, tenisçi Gabriela Sabatini ve Guillermo Vilas, Formula 1'in eski şampiyonlarından Juan Manuel Fangio ve NBA ekiplerinden San Antonio Spurs forması giyen Manu Ginobili'nin heykelleri, Messi'nin heykeliyle aynı alanda yer alıyor.
(Goal.com)
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar