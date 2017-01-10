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Odegaard'dan sürpriz transfer!
10 Ocak 2017 , 15:12
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Heerenveen, Real Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ı basına tanıttı.
Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Norveçli futbolcu Odegaard, kendisini 1,5 sezon boyunca kiralık olarak Hollanda temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı.
Toplantıda duygularını dile getiren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Futbolumu geliştirmek için en doğru kulübe geldim. Kalitemi gösterebilmek adına iyi bir şans yakaladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Son yılların en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Odegaard, 2015'te 2,8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Norveç'in Stromsgodset takımından İspanyol temsilcisinin B takımı Real Madrid Castilla'ya transfer olmuştu.
Real Madrid'te fazla forma şansı bulamayan 18 yaşındaki Odegaard, bu sezon sadece bir İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma şansı bulabilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
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