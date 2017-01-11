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Flaş Rakitic iddiası!

Tarih11 Ocak 2017 , 11:19

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Flaş Rakitic iddiası!

Son dönemde formasından uzakta kalan Hırvat oyuncu Ivan Rakitic'in Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edildi.

Ligde oynadıkları Villarreal maçında kadroya alınmayan Rakitic'in mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Guardiola'nın çok istediği Rakitic'in de Manchester City'e gitmeye sıcak baktığı da iddialar arasında yer alıyor.

Teknik direktör Luis Enrique, Villarreal maçından sonra Rakitic'le ilgili haberlerin doğru olmadığını kısa sürede yeniden takımdaki yerini alacağını söylemişti.

Kaynak : Hürriyet

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