Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Mario Kempes, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin görevini bıraktığında, başkent ekibinin güç kaybedeceğini söyledi.

Arjantin'in La Nacion gazetesine konuşan Kempes, Atletico Madrid'in Simeone için ideal bir kulüp olduğunu belirterek, "Futbolcular ona güveniyor ve onu savunuyorlar. Onun için her şey iyi gidiyor çünkü birçok başarı kazandı." ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adamın, Radamel Falcao, Diego Costa ve David Villa gibi golcülerin takımdan ayrılmasına rağmen sistemine uyan yeni oyuncular bulabildiğini vurgulayan 62 yaşındaki Kempes, "Simeone takımdan ayrıldığında Atletico Madrid kaybedecek. Oyuncular bir şey yitirdiklerini hissedecekler. Başka takımlara transfer olan futbolcular, yeni kulüplerinde asla eski performanslarına ulaşamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından geçtiğimiz yılın kulüpler düzeyinde en iyi teknik direktörü seçilen Diego Simeone, başkent temsilcisine 5 yıl içinde UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşattı.

1973-1982 yıllarında milli takım forması giyen Kempes, ülkesinde düzenlenen 1978 FIFA Dünya Kupası'nda kaydettiği 6 golle Arjantin'in şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenmişti.