"MSN" 300 dedi!

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Barcelona'nın hücüm hattı üçlüsü olarak bilinen MSN, 302 gole ulaştı. Yıllardır Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin yanına önce, 2013-2014 sezonu başında Neymar transfer olmuştu. O zamanlar forvet hattına da transfer yapmak isteyen Barcelona, 2014-2015 sezonu başında kadrosuna Liverpool'dan Luis Suarez'i katmıştı.

Böylece 2014-2015 sezonundan itibaren MSN'ini kuran Katalan ekibi, sadece bu üç oyuncusundan şu ana kadar 302 gollük katkı almayı başardı. İşte MSN'in istatistikleri;

Leo Messi: 125 gol-66 asist

Luis Suarez: 100 gol-58 asist

Neymar: 77 gol-53 asist