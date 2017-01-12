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"MSN" 300 dedi!
12 Ocak 2017 , 23:22
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-AJANSSPOR
Barcelona'nın hücüm hattı üçlüsü olarak bilinen MSN, 302 gole ulaştı. Yıllardır Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin yanına önce, 2013-2014 sezonu başında Neymar transfer olmuştu. O zamanlar forvet hattına da transfer yapmak isteyen Barcelona, 2014-2015 sezonu başında kadrosuna Liverpool'dan Luis Suarez'i katmıştı.
Böylece 2014-2015 sezonundan itibaren MSN'ini kuran Katalan ekibi, sadece bu üç oyuncusundan şu ana kadar 302 gollük katkı almayı başardı. İşte MSN'in istatistikleri;
Leo Messi: 125 gol-66 asist
Luis Suarez: 100 gol-58 asist
Neymar: 77 gol-53 asist
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