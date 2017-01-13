Arda Turan servet kazanacak!

Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan, Çin ekibi Shanghai Shenhua ile anlaştı. Milli oyuncu 3 yıl için toplam 60 milyon Euro’ya (240.6 milyon TL) ‘evet’ dedi.

Geçen sezon başında 40 milyon Euro (160.532.000 TL) karşılığında Atletico Madrid’den, Barcelona’ya transfer olan Arda Turan, bir flaş transfere daha imzasını atıyor. Bir süredir Uzak Doğu kulüplerinin radarında olan Arda, Demba Ba’nın formasını giydiği Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua ile anlaşmaya vardı.

3 gün önce İnstagram hesabına koyduğu bir fotoğrafın altına, “Bakışta anlatılmak istenen...?” diye yazan, Barcelona’nın 2017’de oynadığı son 3 maçın hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) gibi inanılmaz bir para kazanacağı öğrenildi.

Shenhua’nın, Arda için Barça’ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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