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Eşleşmeler belli oldu! Barcelona...
13 Ocak 2017 , 14:54
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- Barcelona
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenlenen kupanın çeyrek final kura çekiminde, favori takımlar Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid birbiriyle eşleşmedi.
İlk maçına deplasmanda çıkacak Barcelona, Real Sociedad ile eşleşirken, Real Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek. İlk defa çeyrek finale çıkan Eibar ise Atletico Madrid'in konuğu olacak.
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ikinci lig ekibi Alcorcon da ilk karşılaşmada Alaves'i ağırlayacak.Kupada ilk maçlar 18 Ocak, rövanşlar ise 25 Ocak'ta oynanacak.
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