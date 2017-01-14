Barcelona evinde çok rahat!

Barcelona 5-0 Las Palmas

14' [1-0]Suarez

52' [2-0]Messi

57' [3-0]Suarez

59' [4-0]Arda Turan

80' [5-0]Vidal

AJANSSPOR- La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Barcelona evinde Las Palmas'ı ağırladı.

Suarez (2), Messi, Arda Turan ve Aleix Vidal'in golleriyle Las Palmas'ı rahat geçen Barcelona puanını 38 yaparken 2 maçı eksik lider Real Madrid'in 2 puan gerisine yerleşti.

Geçen sezon başında Arda Turan ile birlikte transfer edilen Vidal, Barcelona formasıyla ilk golünü atarken Messi de attığı golle tarihe geçti. La Liga'da tam 35. farklı takıma gol atan Arjantinli oyuncu Raul Gonzalez'in rekorunu yakalamış oldu.

Öte yandan Arda Turan da attığı golle bu sezon La Liga'daki 500. golü atmış oldu.