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Barcelona evinde çok rahat!
14 Ocak 2017 , 19:57
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Barcelona 5-0 Las Palmas
14' [1-0]Suarez
52' [2-0]Messi
57' [3-0]Suarez
59' [4-0]Arda Turan
80' [5-0]Vidal
AJANSSPOR- La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Barcelona evinde Las Palmas'ı ağırladı.
Suarez (2), Messi, Arda Turan ve Aleix Vidal'in golleriyle Las Palmas'ı rahat geçen Barcelona puanını 38 yaparken 2 maçı eksik lider Real Madrid'in 2 puan gerisine yerleşti.
Geçen sezon başında Arda Turan ile birlikte transfer edilen Vidal, Barcelona formasıyla ilk golünü atarken Messi de attığı golle tarihe geçti. La Liga'da tam 35. farklı takıma gol atan Arjantinli oyuncu Raul Gonzalez'in rekorunu yakalamış oldu.
Öte yandan Arda Turan da attığı golle bu sezon La Liga'daki 500. golü atmış oldu.
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