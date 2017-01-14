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Daha ocakta gol rekorunu kırdı!
14 Ocak 2017 , 21:44
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AJANSSPOR- 5-0'lık Las Palmas galibiyetini boş geçmeyen Arda Turan kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.
Bugün attığı golle birlikte bu sezon 12 gole ulaşan Arda Turan kariyer rekorunu kırdı.
Daha önce 2009-10 sezonunda Galatasaray formasıyla 11 gol atan milli oyuncu henüz ocak ayında rekorunu kırmış oldu.
Arda'nın bu sezonki gol dağılımı ise şöyle: 3 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası.
Barcelona'da bu sezonun en golcüsü 27 golle Lionel Messi. Onu 18 golle Luis Suarez ve 12 golle Arda Turan takip ediyor. Brezilyalı yıldız Neymar'ın ise henüz 7 golü var.
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