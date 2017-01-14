"Yeni Ibrahimovic" Real Madrid'de!

AJANSSPOR- Real Madrid, "Yeni Ibrahimovic" olarak lanse edilen Alexander Isak'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre 17 yaşındaki İsveçli golcü bu hafta içerisinde Real Madrid ile 5.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Golcü oyuncuyu uzun zamandır takip eden başkent ekibinin son günlerde hem AIK Solna hem de Isak ile görüşmeleri sıklaştırdığı ve sonunda da mutlu sona ulaştığı bildirildi.

Real Madrid, Ocak 2017'de transfer yasağı olmasına rağmen bu transferi gerçekleştirebilecek. Tıpkı Arda Turan örneğinde olduğu gibi Isak ile sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, onu sezon sonuna kadar hiçbir maçta oynatamayacak. Normalde iki dönem transfer yasağı alan Real'in cezası bir döneme indirilmişti.

21 Eylül 1999 doğumlu olan İsveçli oyuncu geçen sezon 26 maçta 11 gol kaydetmişti.

Bu hafta içerisinde İsveç Milli Takımı ile ilk maçına çıkan genç yıldız adayı gol atmayı başarmıştı.

Isak'ın peşinde Chelsea, Bayern Münih, Juventus gibi kulüpler de bulunuyordu.