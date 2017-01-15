- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Atletico, en yaşlı taraftarlarıyla sahada!
15 Ocak 2017 , 00:23
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 18. hafta karşılaşmasında Real Betis'i 1-0 mağlup etti.
Atletico Madridli oyuncular, karşılaşma öncesi kombine sahibi olan en yaşlı taraftarlarla birlikte sahaya çıktı.
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar