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Atletico, en yaşlı taraftarlarıyla sahada!

Tarih15 Ocak 2017 , 00:23

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Atletico, en yaşlı taraftarlarıyla sahada!

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 18. hafta karşılaşmasında Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

Atletico Madridli oyuncular, karşılaşma öncesi kombine sahibi olan en yaşlı taraftarlarla birlikte sahaya çıktı.

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