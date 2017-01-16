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La Liga'da Bilica vakası!

Tarih16 Ocak 2017 , 00:45

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La Liga'da Bilica vakası!

AJANSSPOR- Real Madrid'in Sevilla'ya 2-1 kaybettiği mücadelede Fabio Bilica vakası yaşandı. 

Real, karşılaşmanın 67. dakikasında penaltı kazanırken Sevilla'dan Vitolo penaltı noktasına gelerek zemini bozmaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen Ronaldo topu fırlatırken hakem iki oyuncuyu da kart göstermedi. 

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Hatırlanacağı üzere 2010 yılında Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı mücadelede Bilica penaltı noktasını bozmaya çalışmış ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 

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