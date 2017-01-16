Real Madrid'in efsane serisi sona erdi!

Sevilla 2-1 Real Madrid

67' [0-1]Ronaldo (p)

85' [1-1]Ramos (kk)

90+1' [2-1]Jovetic

AJANSSPOR- La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde lider Real Madrid deplasmanda Sevilla'nın konuğu oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 67'de kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirerek takımını öne geçirdi.

85'te ise eski Sevillalı Sergio Ramos, Sarabia'nın ortasında topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

90+1'de Benzema'nın kaptırdığı topta Jovetic, kaleci Navas'ı avladı ve ev sahibini 2-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol olmazken bu sonuçla Real Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.

Sevilla puanını 39 yaparken bir maçı eksik Real Madrid 40 puanda kaldı. Barcelona'nın 38 puanı bulunuyor.