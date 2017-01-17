- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Arda gidecek mi? Messi için...
17 Ocak 2017 , 00:33
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
El Confidential gazetesi Barcelona'nın Messi'nin talep ettiği ücreti karşılayabilmek için Arda Turan'ı Çin'e satmaya çalıştığını öne sürdü.
Gazete "Türk yıldızın kaderi Çin olabilir" derken Katalan kulübününün Messi'yi yeni sözleşme imzalamaya ikna edebilmek için gerekli parayı bu transferle sağlamayı düşündüğünü yazdı.
Haziran 2018'de sözleşmesi bitecek olan Messi'yi ikna çalışmaları sürerken Barcelona finans problemiyle karşı karşıya kaldı.
Kulüp yönetiminin Arda Turan'ı Çin'e satmaya bu nedenle sıcak baktığı belirtilirken MSN'i (Messi, Suarez, Neymar) bozmamak için Messi'ye istediğini vermekte kararlı.
Teknik ekibin Arda Turan'dan memnun olduğu ancak operasyonel nedenlerle böyle bir satışın gerçekleşmesi durumundan nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor.
El Confidential Arda Turan'ın satış fiyatının 30 milyon euro'dan az olmayacağını öne sürürken bu transfer için Arda Turan'ın kararının beklendiği öne sürüldü. - BirGün
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar