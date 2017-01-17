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Arda'ya çılgın teklif yolda!
17 Ocak 2017 , 10:26
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- İspanya Ligi
- Barcelona
Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin Arda ile ciddi biçimde ilgilendiği ancak teklifin henüz resmen iletilmediği belirtildi.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un geçen hafta Barcelona'ya yıldız futbolcunun geleceği üzerine bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bulut'un Arda ile de görüştüğü belirtildi.
Sport'ta yer alan habere göre transferi gerçekleşmesi halinde hem Barcelona hem de Arda Turan maddi açıdan ciddi bir gelir elde edecek.
Ara transfer döneminin sonu yaklaşırken Arda Turan'ın ise Barcelona'da devam etmek istediği biliniyor. Forma giymek için mücadele veren Arda, Las Palmas maçında Neymar'ın yerine görev yapmış ve 90 dakikada sahada kalıp 1 de gol atmıştı.
Sport gazetesi Arda Turan'ın fikrinin ancak çok astronomik bir teklifle değişebileceğini ve bu teklifin gelmek üzere olduğunu yazdı.
Gazete teklifin 50 milyon bonservisi ve Arda için de yıllık 20 milyon olduğunu belirtirken toplamda Çin kulübüne bu transferin 110 milyon 'ya mal olacağını yazdı. - CNN Türk
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