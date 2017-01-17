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Malaga, Demichelis'i kadrosuna kattı
17 Ocak 2017 , 18:16
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Malaga
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Malaga, geçtiğimiz hafta Espanyol ile sözleşmesini fesheden Arjantinli defans oyuncusu Martin Demichelis ile anlaşmaya vardı.
Malaga Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Demichelis ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Deneyimli futbolcu, bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da sadece 2 maçta görev aldı. Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.
Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Malaga'da 2010-2011 sezonunda forma giyen Demichelis, ikinci kez İspanyol ekibinde oynayacak.
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