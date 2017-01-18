Arda'nın Bayrampaşa aşkı!

Dünyanın en büyük takımlarından Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan, İspanya'da semti Bayrampaşa'ya duyduğu sevgiyi ve vefayı anlatırken, "Bayrampaşa unutulur mu hiç? Bayrampaşa hayat benim için. Oraya gider nefes alırım. Siyasetçilerin kaleleri olur ya Bayrampaşa da benim kalemdir" dedi.

Milli futbolcu Arda Turan, İspanya’da bir dergiye verdiği röportajında gelenekçi yapısını ve doğup büyüdüğü semt olan Bayrampaşa’ya dair hissettiklerini anlattı. Barselona'ya tepeden bakan Esplugues De Llobregat bölgesinde, lüks ve sade bir villada yaşayan başarılı oyuncu Arda Turan, “Artık bir dünya vatandaşınız ve Türkiye'nin en önemli kültür elçilerinden birisiniz. Türkiye'yi yabancılara nasıl anlatıyorsunuz?” sorusuna “Türkiye zaten çok güzel bir ülke, herkes gelir. Bizim en büyük sorunumuz bu. Biz, biz olmaktan çıktık. Bayram oluyor, mesaj atıyoruz. Mesaj neymiş? Hiçbir bayram mesajına cevap vermiyorum. Bayramda ihtimal varsa büyüğüne gidersin, yoksa telefonu kaldırırsın “Gurbetteyim, bayramınız kutlu olsun” dersin. Evin içinde demokrasi varmış. Çocuklar annelerine cevap veriyor ve buna evdeki demokrasi deniyor. Hadi ordan! Onun adı demokrasi değil, saygısızlık. Anneye babaya cevap mı olurmuş? Evlada sıra gelirse uygun bir dille sırası gelince söyler. Bizim ülke ve insanlık olarak bunları kaybetmememiz lazım” diye yanıt verdi.



“SEMTİMDE DERİN BİR NEFES ALIRIM”



Hayatta iki şeyin çok önemli olduğunu söyleyen dünya yıldızı Turan, birinin cömertlik ikincisinin vefa olduğunu söyledi. Bu iki önemli şeyin birine sahip değilsen ne işinde ne ilişkinde ne uyurken ne de yemek yerken başarılı olamayacağını dile getiren Arda Turan, doğup büyüdüğü semt olan Bayrampaşa’ya vefasını ise “Benim için hayat Bayrampaşa. Ben ne zaman sıkılsam Bayrampaşa'ya giderim. Annem hâlâ orada yaşıyor. Ailem şöyle bir gurur yaşıyor: Annemle babam oğullarının isminin verildiği caddede oturuyorlar. Çok şükür, bu yeterli. Para, pul bunu geçemez. Bayrampaşa'da saygınlığım çoktur, çok da sevilirim. Siyasetçilerin kaleleri olur ya, benim için Bayrampaşa öyle. Oraya girdiğim an, kendimi güvende hissederek derin nefes alırım. Bayrampaşa'da beni görüp de sarılmayan, durup da sohbet etmeyen, elimi sıkmayan çok az insan vardır. Bana kimse “Dünya yıldızı Arda gelmiş” gibi davranmaz. “Bizim çocuk gelmiş” derler. Bakmayın benim çok güldüğüme; küçüklüğümden beri tarzım, sert bir duruşum vardır. Yatak odası nasılsa, Bayrampaşa da benim için öyle” diyerek dile getirdi. (Vatan)