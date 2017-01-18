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Gijon'da bir dönem bitti!
18 Ocak 2017 , 14:59
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Sporting Gijon
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sporting Gijon, teknik direktör Abelardo ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2014'ten bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen 46 yaşındaki Abelardo ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sporting Gijon, Abelardo yönetiminde bu sezon La Liga'da oynadığı 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son 4'ü arka arkaya olmak üzere 12 mağlubiyet yaşarken, 3 kez de berabere kaldı.
Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile birçok şampiyonluk elde eden Abelardo, La Liga'da bu sezon görevinden ayrılan 8. teknik adam oldu.
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- İspanya Ligi
- Sporting Gijon
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