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Arda: "Hayalim Beyoğlu'nda bir kızla..."

Tarih20 Ocak 2017 , 12:15

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Arda: Hayalim Beyoğlu'nda bir kızla...

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.

Arda'nın yaptığı açıklamalardan en dikkat çekenler şu şekilde : 

* “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum.”

* “Hayalim şu; Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum.”

* “Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum.”

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