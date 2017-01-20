Barcelona'da kalmak istiyor mu?

AJANSSPOR - İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’nın orta saha oyuncularından Ivan Rakitic, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.



28 yaşındaki Hırvat yıldız, Barcelona’da kalmak istediğini dile getirdi. Rakitic, 2019 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve uzun yıllar Barcelona formasını terletmeye hazır olduğunu ifade etti.



2004 yılında Sevilla’dan transfer edilen Rakitic, bu sezon 24 maçta 3 gol atıp 1 asiste imza attı. Hırvatistan Milli Takımı’nda ise 2007 yılından beri görev alan Rakitic, 81 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.