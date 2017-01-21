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Ramos gollere devam ediyor!

Tarih21 Ocak 2017 , 20:06

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Ramos gollere devam ediyor!

Real Madrid 2-1 Malaga
35' [1-0]Ramos
43' [2-0]Ramos
63' [2-1]Juanpi

AJANSSPOR- La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde lider Real Madrid evinde Malaga'yı ağırladı. 

Savunma oyuncusu Sergio Ramos'un 2 golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip puanını 43 yaptı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. 

Malaga ise 21 puanda kaldı. 

Ramos da bu sezon 8 gole ulaştı.

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