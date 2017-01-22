Yedi golle heyecanda gülen Sevilla!

Osasuna 3-4 Sevilla

15' [1-0]Leon

43' [1-1]Iborra

63' [2-1]Iborra (kk)

65' [2-2]Iborra

80' [2-3]Vazquez

90' [2-4]Sarabia

90' [3-4]Kodro

AJANSSPOR- La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Sevilla deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu.

Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk yarı 1-1 sona erdi. Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Iborra önce kendi kalesine sonra da rakip ağlara gol atarak bir kez daha skora dengeyi getirdi.

Franco Vazquez ve Pablo Sarabia ile farkı ikiye çıkaran Sevilla 90'da Kodro'nun golüne engel olamadı ama maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Sevilla bu galibiyetle puanını 42 yaparak iknici sıradaki yerini korudu.