Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İspanya Ligi

Yedi golle heyecanda gülen Sevilla!

Tarih22 Ocak 2017 , 16:18

Yorum
Yedi golle heyecanda gülen Sevilla!

Osasuna 3-4 Sevilla
15' [1-0]Leon
43' [1-1]Iborra
63' [2-1]Iborra (kk)
65' [2-2]Iborra
80' [2-3]Vazquez
90' [2-4]Sarabia
90' [3-4]Kodro

AJANSSPOR- La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Sevilla deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu. 

Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk yarı 1-1 sona erdi. Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Iborra önce kendi kalesine sonra da rakip ağlara gol atarak bir kez daha skora dengeyi getirdi. 

Franco Vazquez ve Pablo Sarabia ile farkı ikiye çıkaran Sevilla 90'da Kodro'nun golüne engel olamadı ama maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi. 

Sevilla bu galibiyetle puanını 42 yaparak iknici sıradaki yerini korudu. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri

me