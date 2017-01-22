- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yedi golle heyecanda gülen Sevilla!
22 Ocak 2017 , 16:18
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Sevilla
Osasuna 3-4 Sevilla
15' [1-0]Leon
43' [1-1]Iborra
63' [2-1]Iborra (kk)
65' [2-2]Iborra
80' [2-3]Vazquez
90' [2-4]Sarabia
90' [3-4]Kodro
AJANSSPOR- La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Sevilla deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu.
Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk yarı 1-1 sona erdi. Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Iborra önce kendi kalesine sonra da rakip ağlara gol atarak bir kez daha skora dengeyi getirdi.
Franco Vazquez ve Pablo Sarabia ile farkı ikiye çıkaran Sevilla 90'da Kodro'nun golüne engel olamadı ama maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.
Sevilla bu galibiyetle puanını 42 yaparak iknici sıradaki yerini korudu.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Sevilla
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar