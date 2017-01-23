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MSN iş başında!
23 Ocak 2017 , 00:30
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Eibar 0-4 Barcelona
32' [0-1]Denis Suarez
50' [0-2]Messi
68' [0-3]Luis Suarez
90'+1 [0-4]Neymar
AJANSSPOR- La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Eibar'ın konuğu oldu.
32'de oyuna Busquets'in yerine dahil olan Denis Suarez'in şık plase golüyle öne geçen Barcelona 50'de bu sefer Luis Suarez'in asistinde Messi ile golü buldu.
68'de orta sahada kaptığı topla rakip kaleye ilerleyen Suarez, kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu ise Neymar belirledi, 4-0.
Barcelona aldığı bu galibiyetle puanını 41 yaparken üçüncü sıradaki yerini korudu.
Arda Turan 90 dakika sahada kaldı.
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