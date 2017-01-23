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Real'de sakatlar listesi kabardı!
23 Ocak 2017 , 16:00
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Real Madrid
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında 25 Ocak'ta deplasmanda Celta'ya karşı oynayacak Real Madrid'de sakat futbolcular sorunu ön plana çıkıyor.
Real Madrid'de Gareth Bale, Pepe ve Dani Carvajal'den oluşan sakat oyuncular listesine Marcelo ve Luka Modric de eklendi. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu oynanan Malaga maçında sakatlanarak sahayı terk eden Marcelo ve Modric, doktor kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Marcelo'nun sol bacak kaslarında 2. derece sakatlanma tespit edildiği, Modric'in ise sağ bacağında, aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas ağrısı bulunduğu belirtildi. Kulüp, futbolcularının tedavi süreci hakkında bilgi vermezken, İspanyol basını Marcelo'nun 1 ay, Modric'in de 10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.
Kral Kupası'nda sahasında 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 25 Ocak'ta Celta deplasmanına çıkacak eflatun-beyazlılarda, Carvajal ve Marcelo'nun yokluğundan dolayı özellikle defansın sol kanadında görev yapacak oyuncu olmaması dikkati çekiyor. Ayrıca İspanyol basınına göre formsuz ve yorgun oldukları gözlenen Cristiano Ronaldo, James Rodriguez ve Danilo'nun da teknik direktör Zinedine Zidane'ı düşündürdüğü belirtiliyor.
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