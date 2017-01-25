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Ronaldo aracı durdurdu ve...

Tarih25 Ocak 2017 , 10:07

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Ronaldo aracı durdurdu ve...

Bileğindeki ağrıya ve bandaja rağmen maça çıkan Ronaldo karşılaşmadan sonra kız arkadaşıyla birlikte Lamborghini marka aracıyla eve doğru gitmek üzere yola çıktı.

Ancak bileğindeki ağrıların artan Ronaldo, liman yakınlarında dayanamayıp aracını durdurdu.

Özel sağlık hizmetlerini arayan Portekizli yıldız evine ambulansla dönmek zorunda kalırken, aracı ise vinç yardımıyla çekiciye konuldu. - Hürriyet

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