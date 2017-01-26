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Adrian Ramos İspanya'da!

Tarih26 Ocak 2017 , 13:10

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Adrian Ramos İspanya'da!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Granada, Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Kolombiyalı golcü Adrian Ramos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Granada'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Ramos'un sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Ramos, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 11 maçta 3 gole imza attı.

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