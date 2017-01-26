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Adrian Ramos İspanya'da!
26 Ocak 2017 , 13:10
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Granada
- Dortmund
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Granada, Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Kolombiyalı golcü Adrian Ramos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Granada'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Ramos'un sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Ramos, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 11 maçta 3 gole imza attı.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Granada
- Dortmund
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