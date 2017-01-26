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Real Madrid'e kupada büyük şok!
26 Ocak 2017 , 01:01
Celta Vigo 2-2 Real Madrid
44' [1-0]Danilo (kk)
62' [1-1]Ronaldo
85' [2-1]Wass
90' [2-2]Vazquez
AJANSSPOR- İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Celta Vigo evinde Real Madrid'i ağırladı.
İlk maçtaki 2-1'lik avantajı çok iyi kullanan Celta Vigo 44'te Danilo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken 62'de Ronaldo frikikten attığı harika golle skoru dengeye getirdi.
Maçı en azından uzatmaya götürmek için tüm hatlarıyla Celta Vigo kalesine yüklenen Real Madrid, 85'te Wass'tan gelen gole engel olamadı.
89'da Lucas Vazquez, kornerden golü atsa da bu gol Real Madrid'e yetmedi ve Celta Vigo toplamda 4-3'le İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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