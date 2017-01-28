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Arda Turan, "Oğlum çekme ya..."

Tarih28 Ocak 2017 , 15:12

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Arda Turan, Oğlum çekme ya...

Barcelona'da giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid'in Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak elendiği İspanya Kral Kupası maçını seyrederken arkadaşı Instagram'dan canlı yayın yaptı.

Real Madrid'in kalesinde yaşadığı tehlike sonrası heyecanlanarak ayağa kalkan Arda, arkadaşına "Oğlum çekme ya" serzenişinde bulundu.

(Fanatik)

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