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Arda Turan, "Oğlum çekme ya..."
28 Ocak 2017 , 15:12
Barcelona'da giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid'in Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak elendiği İspanya Kral Kupası maçını seyrederken arkadaşı Instagram'dan canlı yayın yaptı.
Real Madrid'in kalesinde yaşadığı tehlike sonrası heyecanlanarak ayağa kalkan Arda, arkadaşına "Oğlum çekme ya" serzenişinde bulundu.
(Fanatik)
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