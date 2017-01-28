Emre Çolak'ın golü yeterli olmadı

Eibar 3 - 1 Deportivo La Coruna

4' 1 - 0 Adrian Gonzalez

16' 2 - 0 Sergi Enrich

19' 2 - 1 Emre Çolak

72' 3 - 1 Florian Lejeune

AJANSSPOR - La Liga'da son 3 maçından beraberlikle ayrılan Deportivo La Coruna, ligin rahat ekiplerinden Eibar'a 20. haftada konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Eibar, 4. dakikada Gonzalez'in kaydettiği golle öne geçerken, 16. dakikada Enrich ile farkı 2'ye çıkardı.

Deportivo adına maça 11'de başlayan Emre Çolak, 19. dakikada attığı kafa golüyle farkı yeniden 1'e indirirken, ligdeki 2. golüne imza attı. Emre'nin ligde 4 de asisti bulunuyor.

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Eibar, 72. dakikada Florian Lejeune'nin golüyle durumu 3-1 yaptı ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Emre Çolak maçta 90 dakika oynadı.

Deportivo'yu ligde ilk kez mağlup etmeyi başaran Eibar, puanını 29 yaptı. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Deportivo ise 19 puanda kaldı.