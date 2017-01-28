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Emre Çolak'ın golü yeterli olmadı
28 Ocak 2017 , 22:18
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- Futbol
- İspanya Ligi
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Eibar 3 - 1 Deportivo La Coruna
4' 1 - 0 Adrian Gonzalez
16' 2 - 0 Sergi Enrich
19' 2 - 1 Emre Çolak
72' 3 - 1 Florian Lejeune
AJANSSPOR - La Liga'da son 3 maçından beraberlikle ayrılan Deportivo La Coruna, ligin rahat ekiplerinden Eibar'a 20. haftada konuk oldu.
Mücadeleye iyi başlayan Eibar, 4. dakikada Gonzalez'in kaydettiği golle öne geçerken, 16. dakikada Enrich ile farkı 2'ye çıkardı.
Deportivo adına maça 11'de başlayan Emre Çolak, 19. dakikada attığı kafa golüyle farkı yeniden 1'e indirirken, ligdeki 2. golüne imza attı. Emre'nin ligde 4 de asisti bulunuyor.
İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Eibar, 72. dakikada Florian Lejeune'nin golüyle durumu 3-1 yaptı ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Emre Çolak maçta 90 dakika oynadı.
Deportivo'yu ligde ilk kez mağlup etmeyi başaran Eibar, puanını 29 yaptı. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Deportivo ise 19 puanda kaldı.
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