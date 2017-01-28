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Ter Stegen o iddiayı kabul etti!
28 Ocak 2017 , 23:19
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AJANSSPOR- Marc-Andre ter Stegen ile Arda Turan arasındaki iddialaşma devam ediyor.
İlk olarak Arda Turan'a mesaj atan Alman kaleci, "13 gol, tebrikler adamım. Eğer 20 tane atarsan sakalları kesiyor musun?" diye yazmış Arda'nın cevabı da şöyle olmuştu: "Sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda sakallarımı keserim. Eğer kazanırsak ben de senin saçlarını keserim. Ok?"
Dün gerçekleşen bu mesajlaşmanın ardından ter Stegen bugün Arda Turan'ın sorusuna cevap verdi. 1 gün boyunca bu konuyu düşündüğünü belirten Alman kaleci, "Çılgınca. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak ben senin sakallarını sen de benim saçlarımı keseceksin. Anlaştık?" dedi.
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