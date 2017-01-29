Bilbao, Gijon'a acımadı: 2-1!

AJANSSPOR - İspanya Ligi'nde (La Liga) 20. hafta maçında Athletic Bilbao evinde Sporting Gijon'u konuk etti. San Mames'te hakem Clos Gomez tarafından verilen 2 penaltı dikkat çekti. Karşılaşmada gülen ise 2-1 ile Bilbao oldu.

Maçta ev sahibi ekibi zafere taşıyan golleri 50. dakikada Iker Muniain ile 71. dakikada penaltıdan Aritz Aduriz atarken, konuk takımın golünü 27. dakikada penaltıdan Duje Cup kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Athletic Bilbao 32 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. Sporting Gijon ise 13 puanla 18. sırada kaldı. Gelecek hafta Bilbao deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Gijon da evinde Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.