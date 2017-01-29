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Hakemden skandal karar!

Tarih29 Ocak 2017 , 16:13

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Hakemden skandal karar!

AJANSSPOR - Barcelona'nın Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı İspanya Ligi karşılaşmasında hakem Jose Hernandez tarafından skandal bir karar verildi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Aleix Vidal'in vuruşunu çizgiden çıkarmaya çalışan Betis savunması başarılı olamadı. Topun kale çizgisini yaklaşık 60 cm geçmesine rağmen golü vermeyip maçı devam ettiren hakem, büyük bir skandala imza attı.

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